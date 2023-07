Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost pe Insula Șerpilor, ca sa marcheze 500 de zile de la inceputul razboiului. Vineri, Turcia a anunțat ca susține oficial aderarea Ucrainei la NATO. A spus-o președintele Recep Erdogan, in timpul intalnirii pe care a avut-o cu omologul sau de la Kiev. Numai…

- Viitorul summit NATO de la Vilnius, in Lituania, ar trebui sa se concentreze pe un conținut real și pe un "semnal clar" cu privire la viitoarea apartenența a Ucrainei la alianța militara, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Rador."...Vorbim despre un semnal clar, cateva…

- Potrivit armatei ucrainene, rușii transfera forțe la Bahmut pentru inlocuirea luptatorilor Wagner. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a adus luni un omagiu cetatenilor americani care au luptat pentru apararea Ucrainei in fata invaziei ruse.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, intr-un discurs, ca Ucraina va pune capat “despotismului Moscovei” si ca Rusia se va confrunta doar cu infrangerea, informeaza news.ro.El a mentionat atacul de duminica asupra Ucrainei, cu zeci de drone. Ucrainenii le-au doborat aproape pe toate,…

- Este a 448-a zi de razboi la scara larga din Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis cetațenilor ucraineni, marți seara, ca cele 18 rachete lansate de ruși asupra Ucrainei au fost doborate de apararea antiaeriana.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- UPDATE 00.10 - Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat marti la telefon cu presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, republicanul Kevin McCarthy, pe care l-a asigurat ca Ucraina poate da socoteala pentru fiecare dolar acordat de Washington ca asistenta, in conditiile in care republicanii…