LIVE Tensiuni la protestul de la Guvern: Jandarmii au intervenit de multe ori si au pistoale-mitraliera Uzi (Foto&Video)

- Presedintele Klaus Iohannis le transmite oamenilor care protesteaza sambata seara in Bucuresti si in alte orase ca ”eimportanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti guvernanti cu picioarele pe pamant”.”Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism,…

- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a mai afirmat presedintele. Numarul persoanelor care protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei depaseste o mie. Oamenii cer demisia Guvernului…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Viorica Dancila, a fost anunțat un protest impotriva Guvernului și a premierului sub titlul: "Cerem demisia incompetentei VV Dancila!". Protestul este anunțat pe Facebook de comunitațile "Coruptia ucide", "Reușim" si "Rezistenții din…

- Mesajul PSD catre protestatari: ”Sa mearga la Cotroceni, acolo e decizia”, a spus liderul PSD, Liviu Dragnea, luni, la Parlament. Deputatul PSD Catalin Radulescu a precizat, insa, ca cei care au ieșit duminica in Piața Victoriei habar nu au de ce protesteaza sau sunt puși de sistem. Liviu Dragnea a…

- Protestele desfasurate duminica pentru sustinerea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, in Bucuresti si in marile orase din tara s-au incheiat fara sa fie semnalate incidente. In Capitala, peste 3.000 de manifestanti au protestat in Piata Victoriei. Oamenii au venit cu steaguri, au scandat…

- Circa 3.000 de persoane protestau duminica seara in fața Guvernului cerand demisia ministrului Justiției, Tudorel Toader. Oamenii au ieșit in strada in ciuda vremii geroase. Se scandeaza „Hoții! Hoții!”, „Tudorel, demisia!”, „PSD, ciuma roșie!” și „Nu vrem sa fim o nație de hoți!”, potrivit HotNews.ro.…

- Mii de oameni se mobilizeaza pe Facebook pentru noi proteste fata de decizia ministrului Justitiei de a o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. In Capitala oamenii se vor aduna in Piata Victoriei. Mai mult, proteste au fost convocate pe retelele de socializare si pentru duminica, in Bucuresti si…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…