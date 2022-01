Lituania și Taiwanul își consolidează relațiile cu 20.000 de sticle de rom Taiwanul le ofera sfaturi cetațenilor sai sfaturi despre cum sa bea și gateasca preparate cu rom dupa ce a cumparat 20.000 de sticle de bautura produsa în Lituania ce trebuia sa ajunga în China, relateaza BBC.



Presa de stat taiwaneza scrie ca Taiwan Tobacco and Liquor Corp (TTL) a cumparat romul lituanian dupa ce a aflat ca acesta ar putea fi blocat sa intre în China de autoritațile de la Beijing, în contextul conflictului diplomatic dintre cele doua țari.



Lituania și-a deschis în toamna anului trecut o ambasada în Taiwan, țare pe care China o… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

