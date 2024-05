Planuri de pensii private. Avantaje și dezavantaje In țarile dezvoltate, fondurile de pensii private au fost eficiente in completarea sistemului public de pensii de peste un secol. Olanda, Germania, Danemarca, Elveția, Australia, Chile, Canada, țarile scandinave și altele au beneficiat de o pensie privata suplimentara in paralel cu sistemul de pensii de stat, bazat pe solidaritatea intergeneraționala. In ultimele decenii, studiile internaționale arata ca majoritatea lumii moderne se confrunta cu probleme demografice grave: scaderea natalitații și imbatranirea rapida a populației. Cu alte cuvinte, populația multor state este in scadere, iar media… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica (ICI Bucuresti) prezinta, in aceasta saptamana, oferta in domeniul criminalisticii digitale si securitatii cibernetice, in cadrul expo-conferintei Black Sea Defense & Aerospace (BSDA 2024), ce are loc la

- Ce-și doresc Rusia, Iran, China, Coreea de Nord și alte puteri revizioniste pentru ce a mai ramas din secolul 21? O noua ordine mondiala „multipolara”. Toate știu ca SUA nu sunt, de fapt, in declin: americanii au mai cunoscut crize (1928, 1972, 2008) și au reușit sa-și relanseze economia. Dolarul ramane…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat.In luna…

- Perspectivele economice destul de tulburi la nivel european, confirmate deja in Marea Britanie și Germania, au ridicat nivelul de alerta și in economia romaneasca. Multe dintre marile companii, in special cele care au operațiuni de export, au apelat la restructurarea preventiva a afacerilor, pentru…

- La nivel mondial, sistemele de sanatate sunt sub presiune financiara din cauza climatului economic volatil, arata raportul OCDE pentru anul trecut. Medicul Florentina Furtunescu, de la Institutul National de Sanatate Publica, spune ca ramane o problema comportamentul populatiei privind controalele periodice…

- Este din nou alerta in sistemul medical. Potrivit specialiștilor de la Institutul Național de Sanatate Publica, suntem fruntași in Europa la numarul cazurilor de infecții cu rujeola. Sursa articolului: Alerta in sistemul medical! Romania este in fruntea tarilor din Uniunea Europeana la cazurile de rujeola…

- "Intorcandu-ma la cum s-a incheiat anul 2023. Nu sunt atat de convins ca rezultatele din trimestrul IV prezentate de Institutul National de Statistica sunt rezultate foarte corecte din perspectiva realitatii. O sa vedem asta in ajustari, pentru ca acolo avem doar un PIB semnal. Din calculele mele nu…

- Peste 2.000 de delegati din peste 40 de tari, printre care se numara presedintele Comisiei Europene, presedintele Parlamentului European, sefi de state si de guverne, presedintii de partide si comisarii europeni care fac parte din familia politica a Popularilor Europeni, se reunesc, astazi și maine,…