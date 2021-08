Lituania începe să respingă migranții din Belarus Granicerii lituanieni au declarat marți ca au început sa-i respinga pe migranții care încearca sa intre în țara membra a UE din Belarusul vecin, în timp ce Vilnius se lupta cu o criza migraționala fara precedent, potrivit AFP.



Autoritațile lituaniene suspecteaza ca regimul belarus, susținut de Rusia, ar fi orchestrat acest aflux, ca represalii pentru sancțiunile UE.



"Oricine încearca sa intre ilegal pe teritoriul lituanian i se va refuza intrarea și va fi direcționat catre cel mai apropiat punct de control operațional la frontiera", a declarat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

