Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, nu a mai fost vazut dupa plecarea sa din orașul Rostov-pe-Don, sambata seara, la puțin timp dupa anunțul ca renunța la rebeliunea impotriva lui Putin și ca pleaca in Belarus, scrie varianta in limba rusa a BBC.

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a cerut duminica NATO sa "consolideze" flancul estic al Aliantei daca liderul gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, se stabileste in Belarus.

- Evgheni Prigojin, care a condus o tentativa de lovitura de stat militara in Rusia, va pleca in Belarus, a anuntat Kremlinul sambata seara, care l-a iertat de dosarul penal deschis in timpul zilei. Șeful Wagner se va retrage in Belarus, președintele Lukașenko fiind felicitat de Vladimir Putin pentru…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a anunțat ca acuzațiile impotriva lui Evgheni Prigojin și trupelor Wagner vor fi retrase de catre autoritațile ruse... The post Kremlinul a anunțat ca acuzațiile impotriva lui Evgheni Prigojin vor fi retrase, iar acesta va pleca in Belarus appeared…

- Din cauza evenimentelor din Rusia, autoritațile letone au decis sa nu elibereze vize pentru cetațenii ruși, in special vize umanitare. Președintele ales al Letoniei, Edgars Rinkevics, a scris despre acest lucru pe Twitter. “Letonia nu va elibera vize umanitare și alte vize in legatura cu evenimentele…

- Serviciul de presa al lui Alexander Lukașenko a transmis sambata, 24 iunie, ca președintele Belarusului a purtat discuții cu șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, la cererea liderului rus Vladimir Putin, relateaza publicația economica rusa Kommersant.Aceștia au discutat toata ziua. Ca…

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, solicita o prezenta NATO mai puternica pe flancul estic al aliantei, in conditiile in care razboiul declansat de Rusia asupra Ucrainei continua, informeaza dpa.

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anuntat sambata ca fortele ruse controleaza in intregime orasul Bahmut din estul Ucrainei, teatrul uneia din cele mai sangeroase batalii de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. CITESTE SI Președintele FSLI explica greva: Nu se…