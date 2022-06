Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a cerut miercuri UE si in special NATO sa nu alimenteze tensiunile prin blocada partiala asupra enclavei Kaliningrad. Pe de alta parte, Comisia Europeana a apreciat ca nu este vorba despre o blocada, ci despre inspectii „specifice” si „proportionale” efectuate…

- Slovacia importa din Rusia aproape tot petrolul de care are nevoie, iar tara sustine ca are rezerve suficiente pentru 120 de zile. Din acestea motive, Slovacia va incerca sa obtina o exceptie de la orice embargou impotriva petrolului rusesc care va fi convenit de Uniunea Europeana in urmatorul sau pachet…

- Ucraina și Republica Moldova pot fi primite simultan in UE, a sugerat europarlamentarul roman Dragoș Tudorache. Comisia Europeana analizeaza in aceste zile raspunsurile oferite de Ucraina și Republica Moldova in chestionarele lor prin care solicitau aderarea la UE. Dupa analizarea raspunsurilor, Comisia…

- Uniunea Europeana spera sa adopte a sasea runda de sanctiuni impotriva Rusiei la urmatoarea reuniune a Consiliului Afaceri Externe (CAE), a declarat Josep Borrell, seful diplomatiei europene.Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa organizata in Ciudad de Panama, unde se afla intr-o vizita…

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. "UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor…

- Capitalele europene au o alegere grea: fie risca sa piarda livrarile de gaze, fie sa incalce propriile sancțiuni ale Uniunii Europene, scrie Politico . Comisia Europeana a anunțat ca solicitarea Moscovei de a plati pentru gazele livrate in ruble risca sa incalce regimul de sancțiuni impuse impotriva…

- Comisarul european pentru Buget, Johannes Hann, a declarat ca, dupa razboiul cu Rusia, Ucraina va avea nevoie de ”un model actualizat al Planului Marshall”, transmite Reuters. „Cred ca ceea ce avem nevoie pentru Ucraina, la capatul zilei, este un model actualizat al Planului Marshall”, a spus Hahn intr-un…