Daca in urma cu cateva zile, turiștii se inghesuiau sa prinda un loc in care sa iși intinda prosoapele pe plaja, acum oamenii s-au retras cu 4 sau 5 metri in spate din cauza invaziei de alge. Turiștii care se afla zilele acestea pe litoral sunt dezamagiți de condițiile gasite. Potrivit specialiștilor, algele au ajuns pe plaja din cauza vantului puternic din ultimele doua zile. Reprezentanții Apelor Romane spun ca știu de aceasta situație neplacuta, insa nu pot interveni in timpul zilei pentru ca ar deranja turiștii și chiar le-ar pune viața in pericol, pentru ca astfel de intervenții se fac cu…