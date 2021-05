Litoralul, în topul căutărilor românilor care-și fac planuri de vacanță Litoralul romanesc este in topul cautarilor romanilor, mai ales in contextul in care mulți dintre ei și-au anulat anul trecut concediul la mare din cauza pandemiei, iar acum iși doresc sa recupereze din plin. Dupa un 2020 dominat de restricții și interdicții, in care deplasarile și calatoriile, inclusiv cele in țara, au fost limitate semnificativ, vestea revenirii la normalitate le-a starnit entuziasmul turiștilor, care deja au inceput sa-și faca planuri pentru vacanța. „Au inceput rezervarile de vara și a crescut semnificativ numarul rezervarilor domestice in ultimele doua saptamani. Litoralul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

