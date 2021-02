Lista țarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata in sedinta Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Cei care vin din Germania si Croatia nu mai trebuie sa intre in carantina, dupa ce aceste tari au iesit din zona galbena. Premierul Florin Citu a aprobat Hotararea prin care se aproba lista țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din aceste zone.Potrivit celei mai recente liste, Croația, Eswatini, Kosovo, Bolivia, Botswana, French Polynesia, Liechtenstein, Malaezia si Germania au…