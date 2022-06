Stiri pe aceeasi tema

- S-a afișat o lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile pentru ajutoarele de stat de cate 5.000-120.000 euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 2 -granturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Atenție și la termenele de semnare a…

- ANAF face angajari pentru prima data din 2016. Instituția urmeaza sa scoata la concurs un numar de 260 de posturi din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), a anunțat președintele instituției la o conferința de presa. Acesta a subliniat ca scopul principal este intinerirea personalului,…

- Trecusera aproape 6 ani de la precedentul triumf al Simonei Halep (30 de ani, 21 WTA) in fața unui numar 2 mondial. La Madrid, romanca a rapus-o pe Paula Badosa (24 de ani), scor 6-3, 6-1, restabilind ferm legaturile cu elita. Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și Cori Gauff (18 ani, 16 WTA) se vor intalni…

- Lista beneficiarilor de proteze și implanturi gratuite, asigurate din fondul Casei Naționale pentru Asigurari in Medicina (CNAM) ar putea fi extinsa. Un proiect de lege in acest sens a fost elaborat de un grup de deputați in Parlament. Daca actualmente, implanturile și protezele sint asigurate gratuit…

- Guvernul va modifica din nou schema de ajutoare de stat pentru firmele care fac investiții noi de cel puțin 4,5 milioane de lei (1 milion de euro la cursul de la momentul inființarii schemei) in Romania, prin HG 807/2014, doua dintre schimbari fiind o noua lista de domenii eligibile la finanțare și…

- Vineri, 25 martie 2022, ora 11, in Sala „Porolissum” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj va avea loc lansarea carții „Ferestre. Antologie. 1966-2021” de Ion Pop, volum aparut la Editura „Școala Ardeleana”. Dupa lansarea carții, autorul va susține o lectura publica. Prezinta Daniel Sauca,…

- Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a „ințepat” FCSB dupa ultimul scandal de arbitraj din Liga 1: „Cu VAR, eram campioni deja”. CONTEXT: FCSB s-a impus cu ajutorul arbitrului Lucian Rusandu in prima runda din play-off, 2-0 cu Farul.La 0-0, in minutul 51, Tarnovanu l-a busculat pe Robert…

- A inceput procedura de plata pentru ultimii beneficiari admiși la finanțare, in așteptare, la Masura 2 de ajutoare de stat de cate 2.000-150.000 de euro, capital de lucru, a anunțat marți Ministerul Antreprenoriatului și Turismului intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro .