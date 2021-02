Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Jay-Z, trupa din anii 1980 The Go-Go’s si formatia rock Foo Fighters au fost anuntati miercuri printre artistii aflati la prima nominalizare pentru a fi introdusi in panteonul muzicii pop-rock, celebrul Rock & Roll Hall of Fame, scrie agerpres . Pe lista celor nominalizati pentru prima data…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu. Ei vor depune juramantul in fața foștilor președinți, Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Update 1: Kamala Harris a depus…

- Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara carantina pe o perioada de doua saptamani la intoarcerea in Romania. Oamenii care vin la noi in țara din țarile aflate pe lista respectiva sunt obligați sa stea in carantina 14 zile. Aceștia pot ieși din carantina…

- Subprefectul cu atribuții de prefect al județului Braila, Simona Draghincescu, a facut o gafa dubla in timpul ceremoniilor organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei: s-a incurcat in timp ce saluta Garda de Onoare. Conform Mediafax , Draghincescu s-a incurcat de doua ori in timpul ceremoniei. O…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca anul acesta nu se va organiza parada militara cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei și ceremonia de la Arcul de Triumf va fi una restransa și fara participarea publicului. „In acest an, vom onora curajul și sacrificiile inaintașilor noștri facand noi inșine sacrificiul…

- Ceremonia oficiala dedicata Zilei Naționale in piața Arcului de Triumf din București va fi organizata cu participarea a cel mult 400 de persoane, potrivit unei propuneri a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). De asemenea, autoritațile propun ca și in municipiile reședința de județ…