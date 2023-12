Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul fiscal avertizeaza ca estimarile nu sunt nicidecum realiste și ca milioane de salariați vor fi afectați de masurile de anul viitor.SE ADANCEȘTE GAURA DE LA BUGET2023: deficit in octombrie 62,8 miliarde lei (3,97% PIB)deficit estimat la finalul anului 5,7% PIB2024: deficit 86 miliarde lei (5%…

- Simona Bucura Oprescu face anunțul mult așteptat de milioane de pensionari, in exclusivitate, la Realitatea PLUS, duminica, de la ora 21.00 Continue reading Cum se majoreaza pensiile – Simona Bucura Oprescu face anunțul așteptat de milioane de pensionari, la Culisele Statului Paralel, duminica, de la…

- Guvernul pregatește majorarea taxelor pentru exploatarea resurselor naturale, adica a redevențelor pentru companiile petroliere. Iar masurile ar urma sa aduca la buget peste doua miliarde de lei, anunța Realitatea PLUS.Ministerul Finanțelor a pus in transparența publica, miercuri seara, un proiect…

- In luna august curent au demarat lucrarile de reabilitare și remediere a degradarilor la podul de pe drumul public național G109 Delacau – Bulboaca – R2, km 23,850, anunța Administrația de Stat a Drumurilor (ASD). Potrivit responsabililor din cadrul instituției, aceasta inițiativa are drept scop restabilirea…

- SALARIUL MINIM, MAJORAT DIN OCTOMBRIE3.000 de lei brut (1.898 de lei net) SAGEATA IN SUS 3.300 de lei brut (2.079 de lei net)=» creștere: 181 de leiSURSA: Realitatea PLUS AJUTORUL PRIMIT DE PENSIONARI IN OCTOMBRIE500 lei (venituri lunare de pana la 1.500 lei)400 lei (venituri lunare intre 1.501 lei…

- Aproximativ 40 de stalpi cu sisteme de supraveghere au fost montați de forțele de ocupație rusești in Mariupol pentru a spiona locuitorii, potrivit unui oficial ucrainean, potrivit Hotnews . Convorbirile telefonice ale cetațenilor și traficul pe internet sunt monitorizate de aceste echipamente, a declarat…

- Trei echipe de salvatori și pompieri au intervenit luni, 25 septembrie, pe strada Liviu Deleanu 9/1 din municipiul Chișinau, dupa ce a izbucnit un incendiu. Astfel, potrivit primelor informații, a fost observat fum dens de la etajul 8 al unui bloc de locuit, scrie Realitatea.md . Ajunși, angajații IGSU…