Stiri pe aceeasi tema

- UNIONISTI… Marsul Centenarului va trece, luna aceasta, si prin judetul Vaslui. Mai exact, sustinatorii unirii Moldovei cu Romania vor parcurge traseele Tecuci – Ghidigeni – Barlad – Gara Rosiesti – Vaslui, in perioada 17 august – 20 august si Vaslui – Comuna Solesti – Ciortesti – Poieni – Iasi, in perioada…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Arhiepiscopia Ortodoxa Alba Iulia a pulicat lista parohiilor vacante in aceasta perioada. Din cele 15 posturi disponibile, cinci sunt in județul Alba iar zece in județul Mureș. Posturile care vor fi ocupate prin numire sunt in Valea Larga (Protopopiatul Campeni), Boz (Protopopiatul Sebeș), Veseus (Protopopiatul…

- In vederea efectuarii unor lucrari necesare decuplarii aducțiunii de apa potabila (FIR II Dn 1000 mm), de pe podul Rau Mureș zona Partoș Alba, SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 10 iulie, incepand cu ora 00.00, va intrerupe furnizarea apei potabile in urmatoarele localitați: Oarda de Sus, Ciugud,…

- Toate localitațile din zona Moldovei care au ramas fara energie electrica din cauza intemperiilor și a viiturilor, in special, au fost realimentate cu energie electrica. Delgaz Grid a trebuie sa intervina pentru remedierea a peste o suta de avarii aparute in ultimele 48 de ore, cel mai afectat fiind…

- Pentru lucrarile anuale de reparatii si intretinere instalatii si retele electrice, precum si posturi de transformare, SC E Distributie Dobrogea SA Zona MT JT Constanta, anunta intreruperea furnizarii energiei electrice in timpul lucrarilor, dupa urmatorul program: Ziua Data Unitatea Operativatilde;…

- Profesorii care doresc sa participe la concurs in vederea obtinerii gradatiei de merit trebuie sa-si depuna dosarele, in perioada 21 mai – 12 iunie, iar pe 27 iulie, inspectoratele afiseaza rezultatele. Gradatia de merit se atribuie incepand cu data de 1 septembrie 2018 si reprezinta o crestere cu 25%…

- Carbohidratii nu sunt cei mai mari dusmani ai dietei atunci cand sunt consumati inteligent, spune un nutritionist. Secretul este perioada din zi in care sunt consumati, pentru ca orgamismul sa ii poata transforma in energie, nu in depuneri de grasimi, informeaza exquis.ro.Cand vine vorba de…