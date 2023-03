Lista completa a E-urilor și alimentele în care se găsesc E-urile sunt codurile oficiale folosite pentru desemnarea substanțelor chimice folosite ca aditivi alimentari in industria de consum a Uniunii Europene. Aceste titulaturi se regasesc pe etichetele alimentelor comercializate in cadrul UE, normele de siguranța și aprobarile pentru introducerea pe piața aparținand Autoritații Europene pentru Siguranța Alimentara (AESA). In anul 1962, s-a aprobat publicarea unei liste unice care sa cuprinda toți aditivii alimentari utilizați in industria de consum. La inceput, aceasta lista a fost populata de coloranți, ca in 1964 sa fie completata de conservanți,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

