- Actrița de origine malaeziana Michelle Yeoh a devenit prima femeie asiatica recompensata cu premiul Oscar pentru cea mai buna actrița. Ea a primit premiul duminica seara pentru interpretarea sa din filmul „Everything Everywhere All at Once”, potrivit AP.

- Codin Maticiuc și Irina Margareta Nistor au comentat impreuna pe VOYO decernarea Premiilor Oscar 2023. In cadrul emisiunii speciale, Codin Maticiuc a facut o dezvaluire neașteptata despre Michelle Yeoh, protagonista din „Everything Everywhere All at Once” care a caștigat premiul pentru cea mai buna…

- Filmul Everything Everywhere All at Once a fost marele castigator al celei de a 95 a gale de decernare a premiilor Oscar, organizata duminica seara la Los Angeles, unde aceasta pelicula regizata de cineastii Daniel Kwan si Daniel Scheinert a castigat sapte trofee, inclusiv la categoria cel mai bun lungmetraj,…

- Gala de decernare a premiilor Oscar a avut loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Marele eveniment a fost prezentat de Jimmy Kimmel. Premiile Oscar sunt atribuite dupa cele aproximativ 10.000 de voturi exprimate de membrii Academiei de film americane.

- Cea de-a 95-a editie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americana de Film pentru cele mai bune realizari cinematografice ale anului 2022 se desfasoara la Dolby Theatre din Los Angeles. Spectacolul este produs si regizat de Glenn Weiss in colaborare cu Ricky Kirshner.

- Michelle Yeoh a obținut Oscarul pentru cea mai buna actrița in rol principal pentru rolul ei din filmul științifico-fantastic de acțiune „Everything Everywhere All at Once”, la cea de-a 95-a ediție a premiilor Academiei Americane de Film, relateaza The Guardian, CNN și BBC.Dupa ce a intrat in istorie,…

- Lungmetrajul SF "Everything Everywhere All at Once", in care Michelle Yeoh interpreteaza o mama imigranta care salveaza multiversul, a fost marele invingator la gala Critics Choice Awards 2023, informeaza nytimes.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…