- Turcia a lansat oficial luni exploatarea de gaze naturale din Marea Neagra care ar urma sa ii permita, potrivit presedintelui Recep Tayyip Erdogan, sa produca zece milioane de metri cubi pana in primul trimestru din 2023, potrivit AFP. Erdogan a asistat in direct la conectarea primei conducte la fundul…

- Turcia a hotarat sa plafoneze timp de un an prețul chiriilor, permițand creșterea acestora cu doar 25% pana in iulie 2023. Acțiunea survine in contextul in care autoritațile de la Ankara se lupta sa țina sub control inflația de peste 70%, informeaza Hotnews. In unele orașe din Turcia prețurile la chirii…

- Preturile din Turcia au crescut in luna mai cu 73,5- fata de aceeasi perioada a anului trecut, cel mai mult din ultimii 23 de ani, in timp ce tara se confrunta cu cresterea costurilor alimentare si energetice si cu strategia neortodoxa de lunga durata a presedintelui Recep Tayyip Erdogan privind politica…

- Papa Francisc a cerut ridicarea blocadei asupra exporturilor de grau din Ucraina, spunand ca alimentul de baza nu ar trebui sa fie folosit „ca arma de razboi”, transmite CNN. Suveranul Pontif a spus, la finalul audienței sale saptamanale de miercuri, ca urmarește „cu mare ingrijorare” situația din porturile…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov va merge in Turcia in 8 iunie pentru a discuta despre crearea unor ”coridoare securizate” pentru transportul cerealelor ucrainene. „Lavrov va veni in Turcia pe 8 iunie impreuna cu o delegatie militara pentru a discuta, intre altele, despre instaurarea de coridoare…

- Un tribunal din Turcia l-a condamnat pe activistul și filantropul Osman Kavala la inchisoare pe viața, intr-un caz pe care aliații internaționali ai Turciei il considera unul politizat. Acesta este acuzat ca a incercat sa rastoarne guvernul de la Ankara, in lovitura de stat eșuata, din 2016, potrivit…

- Reprezentantul președintelui Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat ca nu se așteapta la un progres serios in negocierile dintre Moscova și Kiev in zilele sau saptamina urmatoare, dar spera ca situația se va stabiliza in citeva saptamini. El a afirmat acest lucru intr-o discuție cu Financial Times. Potrivit…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a atins un nou maxim istoric de 61,14% in luna martie, in crestere cu 5,46 puncte procentuale de la o luna la alta, agravata de razboiul din Ucraina, arata cifrele oficiale publicate luni de Institutul National de Statistica din Turcia (Tuik), informeaza AFP. Deprecierea…