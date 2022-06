Stiri pe aceeasi tema

- Exista oare semne de impacare intre Cristian Boureanu și Laura Dinca? Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele celor doi și i-au surprins din nou impreuna, asta dupa ce afaceristul și Cristina Belciu au decis sa nu mai formeze un cuplu.

- Kalush Orchestra, caștigatorii Eurovision 2022 , au anunțat marți ca vor face un turneu in Europa pentru a strange fonduri pentru nevoile armatei și fundațiile caritabile din Ucraina, relateaza CNN. ”Vom face un turneu in Europa pentru a strange fonduri pentru Ucraina și Forțele Armate. Vom anunța in…

- Un fruct periculos pentru sanatate a fost comercializat in magazinele din Romania, in ultimele saptamani, conform unei informari existente pe site-ul ANSVSA (Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor), anunța YesComment.ro.

- "Sunt persoane care nici macar nu isi pot inchipui ca pot economisi bani pentru ca au venituri care abia le acopera cheltuielile zilnice si lunare. Cei care pot economisi bani, in momentul de fata, sunt cei care au salarii care trec de 4000 de lei pe luna, dupa parerea mea. Asta inseamna o categorie…

- Razvan Cuc, clujeanul care conduce franciza imobiliara ReMax in Romania, a sustinut ca un investitor a cumparat o scara intreaga de bloc din Cluj-Napoca, in conditiile in care apartamentele nici nu existau, iar astfel de situatii nu sunt atat de rare. Pretul: 1 milion de euro.

- Catalin Drula, presedintele interimar al USR, a declarat luni ca Romania trebuie sa sustina cererea Poloniei de a interzice si bloca orice comert cu Rusia prin porturi sau pe cai terestre si a criticat faptul ca navele rusesti continua sa soseasca in Portul Constanta, iar statul roman nu face nimic.…

- Primaria comunei vrancene Ruginesti va reduce temporar programul iluminatului public pe timpul noptii in localitate, in incercarea de a diminua cheltuielile privind facturile de curent electric care aproape s-au triplat in ultima luna, potrivit reprezentantilor administratiei locale. “In urma facturii…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, joi, ca a fost semnat contractul de executie pentru restaurarea Palatului Universitatii din Bucuresti. “Acesta este cel mai mare proiect din domeniul cultural si educational pe care il va implementa Ministerul Dezvoltarii. Am asigurat o finantare in valoare de peste 317…