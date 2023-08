De aproape 5 luni, la pasajul subteran din Decebal e liniște și pace. Nu vezi picior de muncitor de cand Inspectoratul de Stat in Construcții a cerut o expertiza care sa confirme ca imobilele din jur nu sunt in pericol. Expertiza s-a finalizat, iar constructorului i se cere sa puna stalpi de susținere in subteran. Primarul Ioan Turc recunoaște ca pasajul nu va fi gata anul acesta. Totuși promite deschiderea TOTALA a strazii Decebal. In luna martie a acestui an, in urma unor sesizari, Inspectoratul de Stat in Construcții cere o expertiza, care sa spuna daca sapaturile la pasajul subteran din Decebal…