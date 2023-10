La cea de a doua reuniune organizata de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a fost propusa inființarea, pana la 1 decembrie 2023, a unei noi companii aviatice – Liniile Aeriene Romane (LAR) care sa lege orașele mari ale țarii. Azi, la Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a avut loc o reuniune pe tema lipsei de conectivitate intre orașele Romaniei, cauzata de infrastructura terestra și feroviara precara, pe care Romania o are la ora actuala țara noastra. In cadrul acestei intalniri a fost prezentat un studiu in acest sens și soluțiile identificate pentru demararea unui proiect…