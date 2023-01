Lingușelile aduse Olguței Vasilescu a băgat TVR în Comisia de etică La doar cateva zile dupa ce interviul plin de laude cu Olguța Vasilescu a aparut pe ecrane, comisia de etica a TVR a fost sesizata. Intr-o postare pe Facebook, Andrei Enescu, membru in Consiliul de Administrație al Societații Romane de Televiziune (SRTV), povestește ce l-a determinat sa sesizeze comisia. „Credeam ca dupa mai bine de 30 de ani de la Revoluție, astfel de materiale propagandistice nu mai sunt posibile la televiziunea publica. Cu regret trebuie sa constat ca Televiziunea Romana funcționeaza de aproape 10 ani cu posturi de conducere ocupate interimar, fara un mecanism real de evaluare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Andrei Enescu, membru in Consiliul de Administrație al Societații Romane de Televiziune (SRTV), a anunțat ca a depus o sesizare la Comisia de Etica a TVR, dupa „interviul propagandistic” cu primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. „Dupa ce am vizionat materialul de 55 de minute, urmand procedurile interne…

