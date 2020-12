Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Intrebat despre rezultatul alegerilor, liderul PSD ne-a spus ca vrea sa inceapa cu o gluma si anume faptul ca „a devenit o specialitate pentru mine sa bat PNL in Caras-Severin“, adaugand ca a avut dreptate cand a spus ca PSD Caras-Severin va trimite in Parlament doi deputati si un senator!…

- UPDATE – In municipiul Iasi a fost atinsa rata de infectare cu Covid-19 de 5 cazuri la mia de locuitori. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca, in momentul in care va fi depasit acest prag, se vor institui masuri suplimentare pentru limitarea raspandirii pandemiei. Masuri suplimentare privind limitarea…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- N.D. Avand in vedere ca au fost situatii, la nivel national, inclusiv in Prahova, in care alesii locali desemnati castigatori la alegerile din 27 septembrie nu s-au putut prezenta in mod fizic la ceremoniile de investire in functie din cauza faptului ca erau confirmati cu noul virus, fiind in carantina…

- Emilian Imbri spune ca, deși exista și vești optimiste in privința apariției vaccinului anti-Covid, trebuie sa fim conștienți ca, in prima etapa, nu va fi disponibil pentru toata lumea. "Sunt persoane care acum, dupa opt luni de lupta, nu au ințeles ca totul este real și totul poate deveni…

- In perioada starii de alerta, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a interzis si efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale in scopul participarii la procesiunile si/sau pelerinajele religioase catre locurile unde se desfasoara aceste activitati.

- Conform BEC, un nou tur de scrutin se va organiza în consecința faptului ca nici un candidat nu a obținut numarul de voturi necesare pentru a prelua scaunul de la Primarie. Noi alegeri luna aceasta Alegerile locale sunt programate…