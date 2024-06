In județul Arad sunt inscriși pe listele permanente 382.184 persoane, pana la ora 19,30 au votat 43,46% dintre alegatori, respectiv 166.112 persoane, iar potrivit datelor privind prezența la vot la ora 22:00, au votat 54.332 de alegatori in municipiul Arad (37,97%) și 191.202 alegatori in județ (50,02%) prezența la vot fiind mai mare fața de […] Articolul Rezultatele alegerilor locale in Arad, Caraș-Severin și Hunedoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .