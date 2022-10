Liliacul… Unul dintre cei mai apreciați și raspandiți arbuști de pe la noi. Cu una dintre cele mai parfumate și indragite flori. Il gasim prin curți, prin parcuri, pe alei, in fața blocurilor. Cred ca nu e atat de cantat ca trandafirul, deși, de iubit, este iubit. Eu, personal, cel puțin in clipa asta, nu-mi aduc aminte decat versurile astea, nu mai știu din ce melodie și cine o canta: La Lenuța sub cerdac, frumos crește-un liliac… Ma incearca melancolii de toamna. Și, numai ce zic liliac, și imprimavarez. Dar, liliac, mai liliac, hai sa vedem, dincolo de frumusețea și parfumul tau, la ce mai…