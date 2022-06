Lil Nas X a urinat pe trofeul pe care l-a primit la BET Awards

Stiri pe aceeasi tema

- Campioana județului, Juniorul Suceava, a fost premiata de catre conducerea Asociației Județene de Fotbal cu ocazia meciului de pe teren propriu, cu Siretul Dolhasca, din ultima etapa a play-off-ului. Partida s-a incheiat la egalitate, 2-2. Oaspeții au condus la pauza, prin golurile marcate de ...

- Irina Fodor a anunțat printr-o postare pe rețelele de socializare ca Diana, fata ei și a lui Razvan, a terminat clasa a patra. Trece de la invațamantul primar la cel gimnazial. La acest moment important Irina Fodor lipsește. Nu a fost alaturi de copilul ei pentru ca prezentatoarea e la mii de kilometri…

- Misterul industriei IT si de Outsourcing Iasi a fost dezvaluit in cadrul Galei PIN AWARDS 2022. Intr-o sala in care IQ-ul total a fost de 30.000, asa cum a calculat rapid amfitrionul spectacolului, Bobi Dumitras (Fara Zahar), premiile au fost acordate oamenilor, companiilor sau proiectelor din IT si…

- Federico Valverde (23 de ani) a fost intrebat ce ar da la schimb pentru trofeul UEFA Champions League, iar raspunsul sau a fost pe cat de sincer, pe atat de surprinzator: ”Aș da foarte multe lucruri la schimb. Poate totul, cu excepția fiului meu... dar poate mi-aș da soția. Nu, nu, glumesc”.

- Alina Sorescu a primit decizia instanței: Fetițele vor locui cu ea! Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt in plin proces de divorț. Speculații referitoare la aceasta desparțire au aparut inca de anul trecut in presa. Cei doi au preferat sa nu comenteze insa public situația casniciei lor. Acum este oficial.…

- Kalush Orchestra a anuntat ca vrea sa vanda prin licitatie trofeul Eurovision castigat sambata, urmand ca banii obtinuti sa ajunga la o fundatie care ajuta armata ucraineana si Ucraina, relateaza news.ro, conform ukrinform.net. “Planuim sa scoatem trofeul la licitatie si sa donam toti banii unei fundatii…

- Zanni este gazda show-ului „Survivor: Extrashow”, o emisiune ce poate fi urmarita online. Caștigatorul de la „Survivor Romania” 2021 a vorbit intr-un interviu despre banii pe care ii incaseaza de la PRO TV pentru proiectul din care face parte. Zanni a caștigat „Survivor Romania” 2021. Trofeul și premiul…

- Cele mai proaste filme și cei mai slabi actori. Cine a primit Zmeura de Aur 2022! Știm despre Premiile Oscar ca reprezinta mandria suprema pentru oamenii din industria cinematografica. La polul opus stau trofeele Zmeura de Aur. Aceste premii sunt acordate, an de an, cu o zi inaintea Oscarurilor. Caștigatorii?…