Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, joi, ca invatamantul dual are un potential mare, mentionand ca acest tip de invatamant „ajuta pentru un nivel mai ridicat de angajare al absolventilor”, dar si companiile in a-si forma personalul cat mai aproape de asteptarile lor, informeaza AGERPRES . „Unul dintre motivele pentru care am promovat ruta completa duala care sa transceada nivelul preuniversitar, sa ajungem pana la cel mai inalt nivel de calificare, a fost tocmai acesta de a forma, in mai stransa legatura cu mediul economic, specialisti, mai ales acolo unde mediul economic are capacitatea…