Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential Ligia Deca a declarat, joi, ca sistemul educational trebuie gandit plecand nu de la provocarile imediate, ci mai ales de la asteptarile privind evolutia societatii si a economiei. „Cuvantul cheie in Educatie, dar si in lumea privata, lumea muncii, de acum incolo, va fi future-proofing,…

- Copiii din Romania au nevoie de un alt sistem educational, in conditiile in care 400.000 dintre ei nu merg la scoala, a afirmat, miercuri, Gelu Duminica, director executiv al Agentiei de Dezvoltare Comunitara „Impreuna”. „In comunitatile de romi se ofera mai degraba o pseudo-educatie decat o educatie.…

- Lumea s-a oprit in loc, de parca nu am avea alegeri generale in 40 de zile in Romania sau nu ne-ar fi podidit coronavirusul la cote inacceptabile. Societatea romaneasca este rupta in doua, conectata la alegerile americane ca si cum ar fi El Clasico, Real Madrid - FC Barcelona.

- Școlile, gradinițele și universitațile din Capitala Romaniei s-au inchis! La o luna de la deschiderea lor. In tot acest timp, in Italia, țara ce a suferit mult mai mult decat noi din punct de vedere al pandemiei, investițiile din Educație ne dau clasa, afirma deputatul PSD Nicolae Georgescu."Domnilor…

- Societatea civila prin organizațiile sale Calea Neamului și Grai Strabun, la care se alatura parteneri media romani independenți, se implica pentru a asigura elevilor romani cu rezultate bune la invațatura dar care provin din familii cu condiții precare condiții decente pentru studiu. Ceea ce statul…

- Ministrul Sanatatii a facut din nou apel la respectarea regulilor sanitare in aceasta perioada dificila de pandemie, cu ale carei provocari nu ne-am mai confruntat pana acum. "Lumea va trebui sa ințeleaga ca sistemul medical are o capacitate, ca sistemul medical pe care il stim de 30 de ani necesita…

- Ultima jumatate a acestui an ne-a aratat cat de puțin pregatit este sistemul educațional din Romania pentru a face tranziția catre predarea cursurilor in mediul online. Inceperea noului an școlar se apropie, iar forma in care se vor desfașura cursurile este inca incerta, insa un lucru știm cu siguranța:…