Liga Zimbrilor: Minaurul face un pas important și trece pe locul 2 Este evident ca nu te duci in februarie la mare sa inoți. Insa daca tot ai ajuns acolo, merita sa crezi ca poți juca handbal de calitate și, cel mai frumos, ca poți aduce de acolo și trei puncte, ba sa te mai urci și pe poziția a doua in clasament, de unde se vede […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipiului Targu Mureș, prin serviciul de specialitate, aduce la cunoștința persoanelor interesate ca NU mai este necesara apostilarea sau supralegalizarea certificatelor de stare civila emise in Romania, daca acestea sunt utilizate in alte state membre ale Uniunii Europene. Certificatele de stare…

- Avand in vedere ca in perioada 22-25 februarie la Partia Olimpica se va desfașura Campionatul Național de Schi Alpin reprezentantii complexului Borsa informeaza: – in zilele de 22 si 23 februarie, in intervalul orar 09:00-15:00, se va putea schia doar pe partea superioara a partiei, iar dupa ora 15:00…

- ANAF a publicat pe site-ul sau modelul de inregistrarea a contractului de inchiriere a locuințelor incheiat intre parți, precum și a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 de zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia. Puteți descarca de AICI contractul. Important de menționat…

- Conducerea Primariei comunei Lunca anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Rețea de canalizare ape uzate și stație de epurare in localitatea Baița și Frunzeni in comuna Lunca, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Lunca, satele…

- Conducerea Primariei comunei Panet anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construirea rețelei de alimentare cu apa potabila in comuna Panet – satele Santioana de Mureș și Berghia, județul Mures", propus a fi amplasat in comuna Panet,…

- Duminica seara s-a imparțit din nou amaraciune in Sala Polivalenta “Lascar Pana”, Minaur fiind invinsa la limita de Steaua, dupa un meci in care s-a luptat pana la capat. Din pacate, meciurile dintre cele doua echipe aduc mereu probleme cu accidentarile, duminica doi jucatori ieșind cu ajutorul medicilor…

- Administrator Imobile și Piețe S.R.L. informeaza pe aceasta cale locuitorii municipiului Targu Mureș, din zona pieței Diamant faptul ca, incepand cu data de 21.11.2022, vor incepe lucrari de reabilitare a pieței. Ne cerem scuze pentru disconfortul care se va crea cu aceasta ocazie. (Conducerea societații)…

- Pivotul Robert Nagy și-a prelungit pana in 2026 contractul cu CS Minaur, anunța site-ul oficial al clubului baimarean. Nagy a jucat numai pentru echipe din Baia Mare, fiind promovat la CS Minaur de la Academia de Handbal Minaur. La cea mai recenta acțiune a lotului reprezentativ, sportivul nascut in…