Liga Națiunilor | LIVE: Austria – România, scor 1-1. Denis Alibec nu l-a iertat pe Schlager min. 17, 1-1: austriecii restabilesc egalitatea prin Baumgartner, care a reluat din voleu, de la 11 metri, o minge venita de la Lainer. min. 12: Coman ii paseaza cu capul lui Stanciu, dar șutul acestuia nu a avut nici tarie și nici precizie. min. 9: lovitura libera de pe partea dreapta pentru Austria: centrarea este reluata cu capul de Hinteregger, iar mingea lovește bara. min. 3, 0-1: gooool Romania: Denis Alibec a deschis scorul cu un șut de la 15 metri, dupa o pasa a lui Coman. Partida a inceput. Naționala Romaniei intalnește astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), la Klagenfurt, reprezentativa similara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

min. 21: Sabitzer a șutat periculos, dar Chiricheș a respins in corner. Acesta a ramas fara urmari pe tabela.

- min. 3, 0-1: gooool Romania: Denis Alibec a deschis scorul cu un șut de la 15 metri, dupa o pasa a lui Coman. Partida a inceput. Naționala Romaniei intalnește astazi, de la ora 21.45 (Pro TV), la Klagenfurt, reprezentativa similara a Austriei. Partida conteaza pentru etapa a 2-a din Grupa 1 a Ligii…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a efectuat cinci schimbari fata de partida cu Irlanda de Nord pentru meciul cu formatia Austriei, care are loc luni seara, pe Woerthersee Stadion din Klagenfurt, in Grupa 1 din Liga B a Ligii Natiunilor. Radoi a renuntat la Hanca, Tosca,…

- Selectionerul Mirel Radoi a anuntat, joi, un lot format din 23 fotbalisti cu care va pregati primele sale jocuri la conducerea primei reprezentative, cele cu Irlanda de Nord si cu Austria, din Liga Natiunilor.Printre cei convocati se numara, in premiera, si fostul jucator al Politehnicii, Alexandru…

