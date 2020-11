Stiri pe aceeasi tema

- Federatia nord-irlandeza a anuntat ca la partida cu Romania, de miercuri, din Liga Natiunilor, vor avea acces in tribune aproximativ 1.000 de suporteri ai echipei gazda. Conform protocolului UEFA pentru aceasta perioada afectata de pandemie, la partidele din competitiile organizate de forul…

- România trebuie sa învinga Irlanda de Nord pentru a spera la urna a doua valorica la tragerea la sorti a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, informeaza FRF.Dupa rezultatele înregistrate, duminica, în Liga Natiunilor, devine si mai intensa cursa tricolorilor pentru un…

- ​Atacantul George Puscas a declarat, dupa anularea meciului România - Norvegia, din Liga Natiunilor, ca nu-i vine sa creada unde s-a ajuns cu virusul Sars-CoV-2 si ca fotbalul este pe planul secund."Nu-mi vine sa cred unde s-a ajuns cu acest virus, fotbalul e pe plan secund. Nu am…

- Azi se vor disputa 17 partide din etapa a 5-a din Liga Națiunilor. Primele dueluri vor incepe la ora 16:00, iar toate meciurile vor fi liveTEXT pe GSP.ro. Macedonia de Nord – Estonia, din Liga C și Slovacia – Scoția, din Liga B, sunt primele partide ale zile. Acestea vor incepe la ora 16:00. Belgia…

- FRF anunța ca a perfectat un amical pentru data la care, daca am fi trecut de Islanda, scor 1-2, am fi evoluat in finala barajului pentru Euro 2020. Romania va infrunta Belarus pe teren propriu. Partida se va juca pe 11 noiembrie, inainte de ultimele doua partide din Liga Națiunilor, ora și stadionul…

- Reprezentativa Norvegiei a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, selectionata Irlandei de Nord, intr-un meci din Grupa I din Divizia B a Ligii Natiunilor, din care face parte si Romania, anun'[ news.ro.Golul a fost marcat de Dallas de la oaspeti, in minutul 68, in propria…

- Islanda, viitoarea adversara a Romaniei in play-off-ul de calificare la Euro-2020, a fost invinsa, marti, in deplasare, cu scorul de 5-1 (2-1), de Belgia, in etapa a II-a a Grupei a II-a a Diviziei A a Ligii Natiunilor.Au marcat: Witsel '13, Batshuayi 17 si '69, Mertens '50, Doku '80 / Fridjonsson…

- Suedia - Franța, partida din grupa 3 a Diviziei A din Liga Națiunilor, se joaca azi, de la 21:45. Din grupa mai fac parte Portugalia, caștigatoarea primei ediții, și Croația. Suedia a inceput in Divizia B sezonul 2018-19 din UEFA Nations League, dar a caștigat grupa din care a facut parte, depașind…