- Dupa ce a invins Anglia cu o saptamana in urma, Ungaria a terminat la egalitate cu Germania, scor 1-1, in Grupa 3 a Diviziei A a Ligii Națiunilor. Tot sambata, Anglia și Italia au remizat, scor 0-0.

- Reprezentativele Germaniei si Angliei au remizat, marti seara, in a doua etapa a grupelor Ligii Natiunilor, scor 1-1. Italia a invins cu 2-1 Ungaria, iar Turcia s-a impus cu 6-0 in fata Lituaniei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Meciurile grupei C din primul eșalon valoric al Ligii Națiunilor sunt programate astazi. De la ora 19:00 a inceput Ungaria - Anglia. Partida Italia - Germania se joaca de la 21:45. Ambele sunt liveTEXT pe GSP.ro. Programul complet, rezultate live și clasamente din Nations League live » Ungaria - Anglia…

- Pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman va invita vineri, 27 mai, de la ora 19.00, in sala Simfonia a Filarmonicii Pitești, la un recital cameral „Mai in gluma, mai in serios”. In program: Alice Gomez – Mambo africano, Leroy Anderson – Ceasul sincopat și Balet cu șmirglu, P. I. Ceaikovski…

- Continua furtunile puternice in vestul Europei: cod rosu in Germania, cod portocaliu pentru nordul Italiei, cod galben in Franța, Italia, Belgia, Olanda, Austria și Ungaria. In orașul Chateauroux din regiunea centrala a Franței, noaptea trecuta grindina a masurat in diametru 6-8 cm. Fotografii surprinse…

- Statul roman cumpara primele 12 trenuri pe hidrogen. Proiectul a fost avizat de Ministerul Transporturilor și prevede ca astfel de trenuri nepoluante vor circula din jumatate in jumatate de ora intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni și din ora in ora pe ruta București-Pitești și București-Targoviște.…

- Amicalul Romania U20 - Norvegia U20 a inceput la 17:00, e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Romania U20 a incheiat anul cu o infrangere umilitoare, 0-7 cu reprezentativa similara a Italiei. Naționala U20 a caștigat 3 dintre cele 6 meciuri jucate de la inființare: 2-1 cu Portugalia,…