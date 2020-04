Liga I se va relua: Condițiile impuse de UEFA Vești bune pentru fanii fotbalului! Competitiile fotbalistice s-ar putea relua in Europa, in pofida deciziilor luate deja in Olanda si Franta, posibil si Italia, a declarat miercuri seful Grupului medical al UEFA, Tim Meyer, scrie Reuters. Declaratiile acestuia contrazic pe cele ale omologului sau de la FIFA, Michel D'Hooghe, care afirma ca cel putin pana in luna septembrie nu ar mai trebui sa se dispute nicio partida, scrie agerpres.ro. Citește și: Reguli stricte! Ce masuri se vor lua pe litoralul romanesc Meyer a afirmat ca in conditiile in care se fac ''pasi potriviti''… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

