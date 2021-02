Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formația FC Hermannstadt, în etapa a 24-a din Liga 1. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Marinos Ouzounidis a acumulat 47 de puncte și afla la o singura lungime în spatele primelor clasate (FCSB și CFR…

- Formațiile UTA Arad și AFC Hermannstadt au incheiat la egalitate, scor 1-1, partida susținuta astazi, pe stadionul „Francisc Neuman“, din cadrul etapei a 22-a. Gazdele au deschis scorul prin Albu (’62), dar oaspeții le-au „taiat“ bucuria rapid, printr-o reușita a lui Mayoral (’66). UTA: Iacob – Shlyakov,…

- Formatia Hermannstadt a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Gaz Metan Medias, intr-un meci din etapa a XXI-a a Ligii I, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Mayoral ’57 pentru gazde si Chamed ’72 pentru oaspeti. Hermannstadt: Cristiano – Matel, Viera, I.…

- Formatia FC Hermannstadt a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei Chindia Targoviste, in etapa a XIX-a a Ligii I, anunța news.ro. Pentru FC Hermannstadt a marcat Karanovic '18, iar pentru Chindia a punctat Capusa '50. FC Hermannstadt:…

- Sepsi primește vizita Astrei Giurgiu, de la 12:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Vezi AICI programul etapei #18! SEPSI - ASTRA, liveTEXT de la 12:30 Click AICI pentru live+statistici! SEPSI - ASTRA, echipe probabile SEPSI: 33. Niczuly…

- Academica Clinceni și Hermannstadt au terminat la egalitate, scor 0-0, partida disputata în etapa a 17-a din Liga 1.În urma acestui rezultat, ilfovenii ramân pe locul 5 în clasament (26 puncte), în timp ce sibienii ocupa locul 13 (16 puncte).Cele doua echipe…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I, informeaza News.ro. Golul a fost marcat de Debeljuh, in minutul 72. Gazdele au jucat in inferioritate numerica din minutul 49, cand a fost eliminat…

- Sepsi primește vizita lui CFR Cluj, de la 16:45. Meciul va liveTEXT pe GSP.ro și televizat de TV Telekom Sport, Digi Sport și Look Sport+. Vezi AICI programul și rezultatele din etapa #17! SEPSI - CFR CLUJ, liveTEXT de la 16:45 Click AICI pentru live+statistici! SEPSI - CFR CLUJ, echipe probabile: SEPSI:…