Stiri pe aceeasi tema

- ​Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a învins miercuri, pe teren propriu, formatia elvețiana Kadetten Schaffhausen, scor 27-26 (15-14), în cea de-a șaptea partida din Grupa D a Ligii Campionilor, și și-a asigurat în foarte mare masura prezența în play-off-ul…

- Cu trei puncte dupa primele doua runde, CFR Cluj merge in Franta cu speranta ca poate produce o noua surpriza. Rennes are un singur punct dupa remiza de pe teren propriu cu Celtic. Pentru francezi a urmat o infrangere pe terenul lui Lazio, echipa pe care CFR Cluj a invins-o chiar la debutul in UEFA…

- Federația Romana de Fotbal a dat startul vanzarii biletelor la partida decisiva din grupa de calificare la EURO 2020, contra Suediei. Duelul cu nordicii va avea loc pe Arena Naționala, in data de 15 noiembrie, de la ora 21:45. Biletele pentru jocul cu Suedia sunt disponibile online, doar pe site-urile…

- Campioana României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a remizat duminica, în deplasare, cu formatia poloneza Wisla Plock, scor 26-26 (12-13), în cea de-a cincea partida din Grupa D a Ligii Campionilor, potrivit News.ro.Dinamo a condus cu 26-24, cu doua minute ramase de disputat,…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Resita cu scorul de 34-24 (16-12), joi, in deplasare, in etapa a sasea a Ligii Nationale de handbal masculin. Campioana a bifat a sasea victorie consecutiva, cei mai buni marcatori ai sai fiind Jamali 6 goluri, N. Negru 6, Mousavi 5.

- Un articol semnat Marius Chelu Exista si hazard in sport? Cel mai probabil, doar ca Mama Omida a fost somata sa-si amaneteze larvele, CS Dinamo avand deja exemplul unor oameni care fac magie controlata cu proiecte sportive! Parca mai decisi ca niciodata in ultimii 4 ani consecutiv castigatori, Dulaii…

- Dinamo a debutat cu o remiza in noul sezon al Ligii Campionilor, scor 28-28 (15-14), in Elveția, contra celor de la Kadetten Schaffhausen. „Cainii” au obținut cu emoții un punct in Grupa D, dupa ce au condus la pauza, la un singur punct diferența. Aceștia au rezistat in ultimele minute atacurilor elvețienilor,…

- Dinamo Bucuresti, campioana Romaniei la handbal masculin, a castigat, duminica, turneul desfasurat la Graz (Austria), la care au participat opt echipe, potrivit site-ului clubului din Soseaua Stefan cel Mare. In sferturile de finala, Dinamo a invins formatia austriaca HSG Barnbach/Koflach,…