Liga 4. Încă un pas spre câștigarea titlului făcut de Buziaș Phoenix Buziaș continua traseul (aproape) perfect din retur. Echipa din Stațiunea Inimii a invins pe sinteticul de la Dan Paltinișanu Progresul Ciacova. A fost un categoric 6-1 pentru buzieșeni, care astfel au razbunat eșecul din tur, 1-3. Etapa 30 din Liga 4 a fost cu bune și cu rele, greșelile de arbitraj fiind din nou ... The post Liga 4. Inca un pas spre caștigarea titlului facut de Buziaș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

