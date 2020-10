Liga 3 / Sporting Roşiori nu a mişcat la Filiaşi. CSO, la egalitate cu liderul CSO Filiasi s-a impus de o maniera categorica, scor 2-0, sambata, pe teren propriu, in fata unei aspirante la sefia seriei 6, Sporting Rosiori. A fost un meci controlat in totalitate de doljeni, care puteau castiga mult mai clar raportandu-ne la numarul de ocazii. De mentionat faptul ca jucatorii antrenati de Mario Gaman au iesit pe teren purtand un banner, in semn de solidaritate cu primarul ales Costelus Ilie Gheorghe. Acesta a fost declarat incompatibil printr-o decizie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. CSO Filiasi a deschis scorul prin Alex Fotescu, care a reluat imparabil… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa secunda a Universitatii Craiova a suferit si in runda a 7-a de la Liga 3, seria 6. „Satelitul“ a pierdut cu 4-2, in Olt, in fata Veditei Colonesti, dupa un meci disputat, in care a condus cu 2-0! Alb-albastrii au deschis scorul prin Andrei Burlacu (’10), apoi si-a marit avantajul prin Alexandru…

- Reprezentantele Doljului de la Liga 3, seria 6 , „U“ II Craiova si CSO Filiasi, au parte de deplasari dificile in acest sfarsit de saptamana, din etapa a 3-a. Astfel, echipa secunda a Stiintei evolueaza in Olt, vineri, de la ora 15.00, impotriva formatiei Vedita Colonesti. Confruntarea de pe stadionul…

- Stadionul „Extensiv“ gazduieste vineri, de la ora 15.00, derbiul Doljului de la Liga 3 : Universitatea II Craiova – CSO Filiasi. Partida conteaza pentru etapa a 6-a din seria 6 si va fi arbitrata de o brigada din Ilfov. Centralul intalnirii va fi Ovidiu Robu, din Chitila, iar asistenti Marian Istrate…

- „U” Craiova II a remizat, sambata dupa masa, cu AS Pucioasa, scor 2-2, dupa un meci disputat, in care cele doua formații și-au imparțit reprizele. Aceasta disputa a contat pentru runda a 4-a a noului sezon din Liga 3, seria 6 . Elevii lui Ionuț Stancu au facut o prima repriza buna, spre foarte buna.…

- Rezultatele inregistrate in etapa 3 : Vineri, 25 septembrie: Academica Clinceni II – Unirea Bascov 0-3 (la „masa verde“), CSM Alexandria – Universitatea II Craiova 1-1, Flacara Moreni – CSO Filiasi 3-1.Sambata, 26 septembrie: Petrolul Potcoava – Sporting Rosiori 0-4, FC Pucioasa – Vedita Colonesti 1-1.…

- Formația CSO Filiași nu a reușit sa-și adjudece niciun punct din deplasarea de vineri, din etapa a 3-a din Liga 3, seria 6 . Elevii lui Mario Gaman au cedat cu 3-1 in fața echipei Flacara Moreni, una dintre echipele cu aspirații la promovare. Dambovițenii au marcat toate golurile prin Andrei Iliescu…

- CSO Filiasi s-a abonat la victorii cu 1-0. Dupa succesul de la Alexandria, gruparea antrenata de Mario Gaman s-a impus la limita, sambata seara, in fata echipei FC Pucioasa. Meciul a contat petru etapa a 2-a din Liga 3, seria 6. A fost un meci controlat in totalitate de doljeni, care s-au intrecut in…

- Presedintele gruparii CSO Filiasi , Florin Spanu, asteapta increzator confruntarea cu FC Pucioasa. Disputa cu dambovitenii este programata sambata, de la ora 17.00, pe stadionul „Orasenesc“ din Filiasi. „Stim ca intalnim o echipa buna, artagoasa, care lupta pentru orice minge. Ii respectam, dar imi…