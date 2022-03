Șase echipe din Liga a 2-a joaca in play-off-ul de promovare, in vreme ce formațiile din cele doua grupe de play-out incearca sa evite retrogradarea. Primele doua clasate vor promova in Liga 1, in timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul Ligii 1. Program etapa 1 play-off Liga 2: sambata, 19 martie 2022, ora 17:30Petrolul Ploiești – Universitatea Cluj – DigiSport, TelekomSport și LookSportduminica, 20 martie 2022, ora 11:30FC Hermannstadt – Unirea Slobozia – DigiSport, TelekomSport și LookSportluni, 21 martie 2022, ora 18:00Concordia Chiajna –…