- Antrenorul Flavius Stoican ''a decis incetarea raporturilor contractuale'' cu echipa de fotbal Petrolul Ploiesti, a anuntat, miercuri, gruparea de liga secunda pe site-ul sau oficial. ''Odata cu prezentarea raportului tehnic, dl Flavius Stoican a solicitat conducerii clubului…

Florin Motroc a declarat ca regreta faptul ca a refuzat postul de antrenor al echipei FCSB, in vara acestui an, cand a fost ofertat de patronul echipei, Gigi Becali, anunța MEDIAFAX. Motroc a explicat ca refuzul oferit lui…

Clubul FC Viitorul a anunțat, luni, punerea in vanzare a carții "Campionii Creeaza Campioni", a lui Gheorghe Hagi, la magazinul oficial din incinta Complexului Gheorghe Hagi, anunța MEDIAFAX.Cartea manager-ului tehnic de la FC Viitorul poate fi achiziționata de la magazinul oficial al clubului…

Lucien Favre (foto), antrenorul echipei Borussia Dortmund, are in continuare sprijinul conducerii clubului, dar trebuie sa obtina victorii pentru a-si pastra postul, a afirmat duminica presedintele gruparii din Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, potrivit dpa, informeaza Agerpres.

- Presedintele clubului Racing Genk, la care joaca Ianis Hagi, asteapta o reactie a echipei, care a dezamagit in actualul sezon in campionatul Belgiei, unde este detinatoarea titlului, scrie site-ul walfoot.be.

- Presedintele clubului Petrolul Ploiesti, Marius Stan, a declarat, luni, la Casa Fotbalului, ca Sanatatea Cluj, adversara din optimile de finala ale Cupei Romaniei, a dominat in faza precedenta detinatoarea trofeului, FC Viitorul, iar acest lucru trebuie sa fie un semnal de alarma