Liga 1 | Rapid – Dinamo 3-1. Victorie pentru elevii lui Mutu, în derby-ul play-out-ului (Video) Rapid a invins-o, pe Dinamo cu scorul de 3-1 intr-un meci disputat duminica seara, la Mioveni, in prima etapa a play-out-ului Ligii 1. Rapid a deschis scorul in minutul 3. Albu a deviat o minge pana la Ionița, iar acesta a marcat cu un șut la colțul lung. Nou-promovata și-a mpruit avantajul de pe tabela cinci minute mai tarziu. Balan a deviat cu capul o minge centrata din corner, iar Kait a inscris. Dinamo a redus din diferența in minutul 11. Torje a executat o lovitura libera, mingea a ajuns la Vlad Morar, care a marcat. Rapid a refacut diferența de doua goluri in minutul 30. Adrian Balan a marcat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

