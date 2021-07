Stiri pe aceeasi tema

- Laurentiu Reghecampf este noul antrenor al Universitatii Craiova, a anuntat, luni, clubul craiovean, noteaza news.ro. Tehnicianul a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioada de 2 ani si va conduce primul antrenament marti.La Universitatea Craiova, el il inlocuieste pe…

- Laurențiu Reghecampf a fost anunțat oficial in funcția de antrenor al celor de la CS Universitatea Craiova. „Laurențiu Reghecampf este noul antrenor al Științei! Tehnicianul a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioada de 2 ani și va conduce primul antrenament maine dupa-amiaza”,…

- Universitatea Craiova debuteaza maine seara in noul sezon european, intr-o deplasare in Albania, pe terenul celor de la Laci. Partida este programata de la ora 20.00 și va conta pentru prima manșa din turul al doilea din Conference League. In cadrul conferinței de presa premergatoare duelului cu FK…

- Scandalul presupusului divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ține, in continuare, prima pagina a publicațiilor de scandal. Dupa ce faimoasa impresara a negat speculațiile conform carora mariajul ei ar fi duca, noi detalii incendiare ies la iveala. Ce i-ar fi facut lui Reghe la Snagov.…

- Evident ca știrea cum ca Laurențiu Reghecampf baga divorț de Anamaria Prodan a explodat Internetul. Toata lumea a preluat informația inițiala cum ca Reghe insuși recunoaște ca se desparte de soția lui, noteaza exquis.ro. Spynews a aruncat pe piața varianta cum ca cei doi soți s-ar fi separat…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au postat pe paginile de socializare imagini de la Snagov, este locul unde cei doi au organizat nunta acum 13 ani. Ana Maria Prodan a purtat o rochie neagra lunga cu un decolteu extrem de adanc. Laurențiu Reghecampf a purtat un costum clasic in carouri, in nuanțe…

- Gabriel Manu (39 de ani) nu va mai continua pe banca divizionarei secunde Metaloglobus in sezonul urmator. Gabriel Manu, fost „secund” al lui Laurențiu Reghecampf in Emiratele Arabe Unite, la Al Wahda și Al-Wasl, și-a inceput cariera de „principal” sezonul trecut, la Metaloblobus. A ratat la mustața…

- Gabriel Manu (39 de ani), fost „secund” al lui Laurențiu Reghecampf in Emiratele Arabe Unite, la Al Wahda și Al-Wasl, in prezent antrenor principal la Metaloglobus, a vorbit despre situația lui Laurențiu Reghecampf, in pericol sa fie dat afara de saudiții de la Al Ahli. ...