- Șoferul autocarului care a lovit limitatorul de inalțime și a provocat moartea unui om in accidentul de la pasajul Unirii a fost audiat ore in șir, iar oboseala ar fi cauza tragediei, spun autoritatile. Barbatul conducea de 16 ore, iar autoritațile sunt de parere ca oboseala acumulata ar putea fi o…

- Un barbat inarmat a deschis focul, vineri, in centrul Parisului, a ucis doi oameni și a ranit pe mai mulți alții, relateaza BBC. Conform The Telegraph, șase oameni au suferit rani, iar unul dintre ei este ranit grav, scrie presa romana.

- Politia pakistaneza a deschis marti o ancheta penala cu privire la tentativa de asasinare a fostului prim-ministru Imran Khan, afirmand ca in atac a fost implicat un singur agresor, in timp ce ex-premierul spune ca au fost doi, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tavanul fals al unui restaurant din municipiul Braila s-a prabusit peste mese, duminica seara, fiind activat Planul rosu de interventie. In local erau aproximativ 60 de persoane, care luau parte la o nunta și care au reusit sa iasa singure, scrie News.ro . Trei persoane au primit ingrijiri medicale,…

- O adolescenta a murit in interiorul școlii, in timp ce o femeie a murit la spital, ca urmare a unui atac armat ce a avut loc luni dimineața in statul american Missouri, la o școala din St. Louis, a declarat poliția. Al treilea deces este al atacatorului, un tanar pana in 30 de ani, care a fost ucis…

- CNN a prezentat scuze dupa difuzarea unui reportaj despre tragedia de la o cresa din Thailanda, filmat chiar la locul masacrului. Imaginile cu podelele insangerate au declansat o ancheta a politiei si discutii cu privire la cum ar trebui sa procedeze mass-media in cazul unor astfel de tragedii, relateaza…

- Sapte persoane au fost ucise in urma unei explozii produse la o benzinarie in nord-vestul Irlandei, a anuntat sambata politia locala. De asemenea, politia a mai indicat ca opt persoane au fost spitalizate, in timp ce "cautarea altor victime continua".

- IPJ Arad a fost sesizat, luni, ca un deținut in varsta de 35 de ani, in timp ce se afla in camera de detenție, a intrat in stop cardio-respirator, fiind transportat la o unitate spitaliceasca, unde a decedat, anunța surse judiciare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…