Lidl, amendat cu 350.000 de lei de ANPC pentru produse expirate Mai multe magazine ale lanțului retailerului Lidl Discount SRL din țara au fost amendate cu peste 350.000 in urma controalelor facute de comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Printre neregulile constatate se numara gasirea unor produse expirate Controalele au fost facute in urma sesizarilor primite de la clienți, precizeaza ANPC intr-un comunicat. De asemenea, s-au dispus […] The post Lidl, amendat cu 350.000 de lei de ANPC pentru produse expirate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

