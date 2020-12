Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de Sarbatori, Lidia Buble se relaxeaza intr-o minunata vacanța, parca intr-o lume total diferita. In timp ce aici iarna iși face simțita prezența, cantareața se bronzeaza sub soarele arzator, pe o plaja de vis. Vedeta are și cu cine sa impartașeasca aceste momente deosebite.

- Potrivit imaginilor Cancan.ro, la cei 40 de ani ai sai, Razvan Simion traiește a doua tinerețe și nu ezita sa-și rasfețe noua iubita. Echipați corespunzator, de pandemie, atunci cand au intrat in local, cei doi au pastrat distanța fizica. La iesire din restaurant, Razvan Simion și…

- Diana s-a mutat la Timișoara, acolo unde s-a reintalnit cu un vechi prieten, Radu Bița, om de afaceri. Cei doi au luat decizia de a merge pe același drum la scurt timp dupa ce femeia a divorțat de prezentatorul de la Antena 1. Lidia Buble, ipostaze tandre cu Costin Gheorghe. Cu el l-ar fi…

- In urma cu 4 ani, artista Cristina Spatar (48 de ani) a divorțat de partenerul ei de viața. Fosta pereche are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Albert și Aida. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea , Cristina a vorbit despre cele mai dificile perioade din viața ei. Cristina și-a pierdut…

- Razvan Simion, vedeta Antena 1, are o noua iubita și nu se sfiește nici pe departe sa se ascunda, insa relația lor nu este chiar așa cum cred cei din jur. Nu are o relație stabila! Au trecut trei luni de cand Razvan Simion a anunțat desparțirea de Lidia Buble, pe care a iubit-o extraordinar […] The…

- Razvan Simion a trecut peste desparțirea de Lidia Buble și și-a gasit alinarea in brațele noii sale iubite, o focoasa șatena. Și cum roata mereu se intoarce, se pare ca blondina sufera, mai ales dupa ce au aparut primele imagini cu prezentatorul TV și noua sa partenera.

- Lidia Buble e istorie! Razva Simion a inlocuit-o pe cunoscuta artista cu altcineva. Cum arata noua amoreza a matinalului și cum au fost surprinși recent cei doi? O ieșire nocturna la restaurantul lui Dani Oțil i-a readus in prim-planul tabloidelor. Razvan Simion, apariție cu iubita. Cum arata noua partenera…