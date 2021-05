Stiri pe aceeasi tema

- Liderul interlop Lucian Boncu a fost trimis in judecata, in lipsa, pentru „incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni de omor si de nerespectarea regimului armelor si munitiilor”, informeaza DIICOT Timișoara, intr-un comunicat. Barbatul ar fi incercat sa il asasineze pe jurnalistul timisorean…

- Liderul interlop Lucian Boncu a disparut, astazi, la scurt timp dupa ce a aflat ca DIICOT a solicitat arestarea sa prin rechizitoriul in care a fost trimis in judecata fiind acuzat de faptul ca a ordonat executarea jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro. Boncu este acuzat de savarșirea…

- Ancheta DIICOT in dosarul in care este investigat planul de asasinare a jurnalistului Dragoș Boța, editorul șef al PRESSALERT.ro, pus la cale de liderul interlop Lucian Boncu continua. Va reamintim ca DIICOT a stabilit ca ”in cursul anilor 2018 – 2019, suspectul B.L.A. a inițiat anumite demersuri menite…

- Gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu a avut, astazi, termen la Curtea de Apel Timișoara unde se judeca apelurile in dosarul traficului de cocaina. La acest termen, instanța a verificat doar legalitatea masurilor preventive din acest caz, 11 din cei 12 inculpați fiind cercetați in stare…

- Peste 900 de persoane urmarite la nivel national au fost gasite de politisti, de la inceputul anului si pana in prezent, in cele mai multe cazuri fiind vorba despre persoane pe numele carora au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea, relateaza News.ro. Potrivit Politiei…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea data in procesul pierdut de Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea condusa de Lucian Boncu și fostul director de la Piețe SA, in care a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe editorul șef Dragoș Boța, solicitand daune morale de 100.000 euro și…

- Tribunalul Timiș a motivat sentința prin care cei din gruparea condusa de liderul interlop Lucian Boncu au fost condamnați la inchisoare in dosarul traficului de cocaina. Sentința, care are 120 de pagini, analizeaza in detaliu fiecare acuzație adusa de DIICOT și motiveaza care sunt probele care au dus…

- Tribunalul Timiș a pronunțat, astazi, chiar de Ziua Poliției Romane, sentința in dosarul in care DIICOT a trimis in judecata, in ianuarie 2020, 13 membri ai gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu in dosarul traficului de cocaina. Dintre aceștia, la primul termen, șase dintre ei au mers pe…