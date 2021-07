Curtea Suprema olandeza a confirmat marti condamnarea deputatului de extrema-dreapta Geert Wilders pentru ca a promis in anul 2014 ''mai putini marocani'' in Olanda, judecatorii motivand ca principiile statului de drept sunt valabile si pentru politicieni, relateaza agentiile AFP si EFE. Condamnarea nu presupune nicio pedeapsa penala si nici macar o amenda, fiind doar un avertisment sa nu se mai repede. Lider al Partidului pentru Libertate (PVV), al treilea partid din parlamentul olandez, Wilders a fost condamnat in acest dosar in septembrie 2020 pentru ''insulta colectiva'',…