- In aceste momente se voteaza motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Orban. Motiunea a fost inaintata in urma angajarii raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, de PSD, si este intitulata Guvernul Orban PNL privatizarea democratiei romanestiPentru ca motiunea sa treaca este…

- Parlamentarii liberali vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura depuse de PSD, a declarat, miercuri, premierul Ludovic Orban, presedintele PNL. "Parlamentarii PNL vor vota la vedere impotriva motiunii de cenzura initiate de PSD. Am stabilit strategia la aceasta motiune de cenzura. Asteptam…

- Senatul si Camera Deputatilor, reunite in sedinta comuna, vor dezbate si vota miercuri motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti", semnata de 208 parlamentari, initiata de social-democrati dupa ce, saptamana trecuta, Executivul si-a angajat raspunderea…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, spune ca scorul este foarte strans in ceea ce privește votul de miercuri pe moțiunea depusa de PSD, dupa ce guvernul Orban și-a angajat raspunderea pe proiectul alegerilor locale in doua tururi de scrutin. "Totul este un calcul politic la ei. (...) PSD…

- Parlamentarii PSD vor depune mai multe motiuni simple in perioada urmatoare, a anuntat liderul grupului parlamentar social-democrat din Camera Deputatilor, Alfred Simonis."Vom depune motiuni simple atat la Senat, cat si la Camera. Vom incepe cu motiunea impotriva ministrului Sanatatii, ministrului…

- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, sambata, ca, in cazul in care este votata motiunea de cenzura si se ajunge la investirea unui nou guvern, parlamentarii partidului nu vor vota un guvern condus tot de Ludovic Orban, in condițiile in care Klaus Iohannis a spus ca-l va propune premier…

- Marcel Ciolacu a anuntat, luni, ca in mod categoric va da in judecata Executivul daca va desfiinta Fondul de Dezvoltare si Investitii. Liderul interimar al PSD sustine ca Guvernul Orban functioneaza ilegal si ca au fost numiti ilegal zeci de prefecti. Ciolacu a fost intrebat daca…

- Alfred Simonis, liderul grupului parlamentar al deputaților PSD, a declarat, luni, in Parlament, ca social-democrații susțin abrogarea de urgența a recursului compensatoriu, proiectul de lege fiind introdus pe ordinea de zi a Camerei chiar la propunerea sa."Am propus chiar eu introducerea…