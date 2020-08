Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Parlamentului in care este programata dezbaterea motiunii de cenzura a fost reluata, luni, cu apelul nominal de verificare a prezentei deputatilor si senatorilor. Sunt strigați pe rand, la ora transmiterii acestei știri, parlamentarii PSD.La Senat s-a terminat apelul și sunt absenți:…

- Alfred Simonis, liderul deputatilor PSD, a acuzat PNL ca a transferat 135 de primari de la PSD, in conditiile in care Klaus Iohannis, Ludovic Orban si alti lideri liberali s-au opus public traseismului politic. In replica, liderul deputatilor PNL Florin Roman i-a transmis lui Simonis ca PSD este singura…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, i-a acuzat pe cei de la PSD ca incearca sa adopte tacit modificari la Legea educației promovate de UDMR. In replica, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, susține ca, din contra, PNL vrea sa treaca tacit aceste proiecte și le blocheaza in Parlament.Citește…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, susține ca in guvernarea PNL deciziile se iau sub influența alcoolului și a sponsorilor partidului. Simonis arata ca se așteapta ca președintele Iohannis sa ii infiereze pe cei de la PSD pentru bețiile celor de la PNL.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu ii acuza pe presdintele Klaus Iohannis si pe premierul Ludovic Orban ca au blocat tara, au blocat spitalele, s-au blocat in palatele si nu mai vor sa stie si de oamenii afectati de inundatii, el acuzand Guvernul de lipsa de implicare motivata de faptul ca ”inundatiile…

- Masca ramâne opționala pentru unii parlamentari. Liderul deputaților social-democrați, Alfred Simonis, s-a lansat într-un atac la premierul Orban spunând ca a fost prins „bând, fumând și fara masca” în birou, dar nici el nu purta în timpul dicursului…

- Reacție rapida din PSD, la vestea ca șeful statului a contestat la CCR o lege cheie. Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a reacționat, vineri, la anunțul președintelui Klaus Iohannis ca ataca la CCR Legea Tratatului de la Trianon, afirmand ca, in viziunea șefului statului, romanii nu au dreptul…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, il ataca dur pe președintele Klaus Iohannis. Acesta spune ca Iohannis nu a promulgat legea prin care romanii ar fi sarbatorit Centenarul Tratatului de pace de la Trianon. Simonis spune ca, pentru Iohannis, interesele naționale sunt doar procente și calcule…