UPDATE 10:48 Rusia este pregatita sa-și ”protejeze cetațenii” ruși din autoproclamatele republici populare Donețk și Lugansk daca viețile lor sunt in pericol, a declarat sambata pe Telegram, președintele Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, citat de agenția rusa de stat Tass.com . „Rusia nu vrea razboi. Președintele nostru Vladimir Putin a spus acest lucru in mod repetat mai devreme și spune asta zilele acestea”, a spus Volodin. „Daca apare pericol pentru viața rușilor și a compatrioților care traiesc in RPD și LPR, țara noastra ii va apara”. Republicile populare Donețk și Lugansk au anunțat vineri…