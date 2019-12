Liderii romani sunt indrazneti, muncitori si carismatici Leadershipul romanesc din mediul privat e mai bun decat cel European sau american?



Au leaderii romani ingredientele potrivite pentru, in acelasi timp, sa dezvolte o echipa puternica si sa conduca afaceri in continua expansiune? Acestea sunt tipurile de intrebari care pot aparea la cercetarea unui partener de software services, nearshore sau offshore, in Romania.



Nu conteaza daca sunteti in cautarea de echipe de dezvoltatori in dezvoltarea de software pentru turism sau aplicatii in cloud pentru intreprinderi, liderul grupului sau al companiei partenere de custom software development… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

