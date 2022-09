Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile proruse din regiunile ucrainene Lugansk si Herson au anuntat miercuri ca i-au cerut oficial presedintelui Vladimir Putin alipirea la Rusia, dupa un ”referendum” privind anexarea condamnat pe scara larga de comunitatea internationala, informeaza AFP si Reuters. ”Draga Vladimir Vladimirovici…

- Autoritatile proruse din regiunile ucrainene Lugansk si Herson ii cer miercuri presedintelui rus Vladimir Putin anexarea acestor teritorii ucrainene la Rusia, la o zi dupa un vot de anexare amplu condamnat de catre comunitatea interntaionala, relateaza AFP. "Draga Vladimir Vladimirovici (...), va cer…

- Autoritatile proruse din regiunile ucrainene Lugansk si Herson au anuntat miercuri, 28 septembrie, ca i-au cerut oficial lui Vladimir Putin alipirea la Rusia, dupa un ”referendum” privind anexarea condamnat pe scara larga de comunitatea internationala, informeaza Reuters și Agerpres . „Draga Vladimir…

- Vladimir Putin se va adresa vineri, 30 septembrie, Parlamentului reunit intr-o sesiune extraordinara și va anunța „aderarea” regiunilor ocupate Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie la Federația Rusa, relateaza agențiile de presa TASS și RIA Novosti, citand surse politice. „Avand in vedere rezultatele…

- Camera inferioara a parlamentului rus ar urma sa dezbata joi, 29 septembrie, proiectele de lege privind alipirea la Rusia a regiunilor Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie, unde sunt in desfasurare referendumuri, a declarat o sursa pentru agenția rusa de presa TASS, citata de Reuters . Moscova a inceput…

- Razboi in Ucraina, ziua 186. Fortele armate ale Rusiei continua sa cucereasca noi teritorii in estul Ucrainei, in special in zona Donetk in timp ce presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca situatia de la centrala nucleara de la Zaporojie ramane "risca

- Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat duminica, 21 august, ca țara sa nu are legatura cu explozia mașinii conduse de Daria Dughina, fiica ideologului rus Aleksander Dughin, apropiat al președintelui Vladimir Putin, relateaza publicația Ukrainska Pravda…